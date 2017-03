Bryan Cranston piqué par une abeille sur les testicules

Avant d'incarner le glaçant Walter White, Bryan Cranston était connu pour son rôle de père gaffeur et malchanceux dans la série Malcolm. Hors, il semble que l'acteur ressemble assez au rôle qu'il incarnait puisque pendant le tournage, il lui est arrivé une mésaventure tragi-comique.

Pendant une interview donnée dans l’émission matinale Live!, il a confié que l'un des scénaristes de la série lui avait demandé en rigolant s'il était prêt à porter un costume recouvert d'abeilles vivantes. Alors qu'il accepte, l'acteur se retrouve donc recouvert de 75 000 abeilles pendant le tournage. Si la plupart de ces bestioles ne sont pas agressives, une seule décide de le piquer au pire endroit possible... sur les testicules.

«J'étais debout avec toutes ces abeilles et ma scène consistait à faire demi-tour, raconte-t-il.

Apparemment l'une des abeilles est tombée dans mon pantalon et m'a piqué directement sur les testicules. Je me suis dit «Oh, je me suis fait piquer» parce que l’éleveur d’abeilles m'avait dit «dites-moi si l'une d'elles vous pique» et se tenait prêt à enlever le dard avec une pince à épiler. Je lui ai dit «Je me suis fait piquer», il m'a demandé «où ça ?» je lui ai répondu «sur les boules» et il m'a dit «désolé mec».

Bryan Cranston a toutefois précisé que la douleur n'était pas aussi horrible qu'on peut l'imaginer. « J'ai découvert que la douleur d'une piqûre d'abeille provient surtout de la surprise, indique-t-il. Mais ma réaction était «oh je me suis fait piquer», un peu comme quand on fait un test sanguin et qu'on vous pique le doigt avec une aiguille. On ne sent rien de plus.»