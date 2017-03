Coiteux s'est fait dire que 30 voitures étaient coincées au lieu de 300

Le ministère des Transports (MTQ) a mal informé le ministre Coiteux mercredi matin dernier, en pleine tempête, en lui disant que 30 véhicules étaient coincés sur l’autoroute 13, au lieu de 300.

«Plusieurs camions semi-remorques se sont enlisés dans la neige en soirée mardi sur l’autoroute 13 sud [...] causant une importante congestion. Environ 30 véhicules seraient coincés à cet endroit depuis», peut-on lire dans un rapport d’événement du centre des opérations gouvernementales (COG) publié à 7h15 au lendemain du blizzard, à la demande du cabinet du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

Selon le cabinet de M. Coiteux, c'est le MTQ qui a donné cette information au COG. La Sûreté du Québec a de son côté la responsabilité d’indiquer au COG les «avis d’accident majeur, les avis de sinistres divers et les échanges d’états de situation». Impossible toutefois de savoir à quel moment M. Coiteux a réellement été mis au courant de l’ampleur du problème.

Estimation bâclée

Finalement, ce sont plus de 300 véhicules qui ont passé la nuit sur ce tronçon, soit plus de dix fois l’estimation initiale. Malgré cette tempête historique, le dernier rapport du COG datait de mardi à 18h. Au bureau de Martin Coiteux, on affirme par ailleurs qu’il y a eu un bris dans la chaine de commandement à la SQ.

«La haute direction de la Sûreté du Québec n’était pas au courant, c'est pourquoi le ministre de la Sécurité publique n’a pas été informé», a indiqué son attachée de presse, Marie-Ève Pelletier, au «Journal» au cours d'une entrevue non sollicitée. D’ailleurs, deux officiers de la Sûreté du Québec ont été relevés de leur fonction suite à ce cafouillage.

Mme Pelletier souligne par ailleurs que contrairement à ce que le député caquiste Benoît Charette affirme, le ministre Coiteux n’a pas passé la soirée dans un restaurant de la Grande-Allée à Québec. Il a pris un repas, seul, d’une durée de trente minutes. Elle n’a toutefois pas indiqué ce que M. Coiteux a fait par la suite.

Le Centre des opérations gouvernementales, qui relève du ministère de la Sécurité publique, a pour mission «d’anticiper les événements pouvant compromettre la sécurité des citoyens grâce à une surveillance continue du territoire», d’informer «d’alerter les intervenants concernés», et «coordonner les opérations lors de situations d’urgence, de crises ou de sinistres majeurs».