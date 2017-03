EXCLUSIF | De plus en plus de magasinage en ligne

Internet fait de plus en plus compétition aux commerçants du Québec selon une étude. Plus du tiers des Québécois consultent le web avant de réaliser un achat en magasin pour les biens dispendieux tels que les meubles, électroménagers et produits électroniques.

TVA Nouvelles a mis la main sur une partie du sondage qui sera dévoilé demain lors du sommet annuel du commerce de détail au Québec.

La firme Groupe Altus a sondé 1000 Québécois du 2 au 4 février à la demande du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

On y apprend notamment que 42% des Québécois ont consulté Internet avant d’acheter des produits électroniques, contre 38% pour la même période en 2016.

La proportion est également de 38% pour les meubles, électroménagers et articles de décoration (même pourcentage en 2016).

Pour ce qui est des achats de biens courants (alimentation, pharmacie par exemple), 17% des répondants disent visiter Internet d’abord, contre 15% en 2016.

Le domaine de la mode, quant à lui, contraste. Le nombre de personnes qui consultent Internet avant de se présenter dans une boutique a diminué de 3% de 2017 à 2016 (24 à 21%).

Le CQCD dévoilera l’entièreté de l'étude mardi midi. En plus des habitudes d’achat des Québécois, le Conseil dévoilera l’indice de confiance des consommateurs envers l’économie de la province.