Il demande son amoureux en mariage sur scène

Adele a repéré un homme répondant au prénom de Chris en train de pleurer alors qu’elle chantait son grand succès Hello au Etihad Stadium de Melbourne, et a décidé de l’inviter avec son compagnon, Wade, à la rejoindre sur scène. Toutefois, la rencontre inattendue s’est transformée en demande en mariage surprise.

En effet, Wade a profité de l’occasion pour s’agenouiller et faire sa demande à son petit ami. Chris a répondu oui, déclenchant les larmes du public, tandis qu’Adele leur a fait deux gros câlins. «Ce n’était pas prévu, a insisté Adele. Je n’en avais aucune idée.»

D’après The Herald Sun, la chanteuse avait choisi les admirateurs au hasard après avoir oublié de faire placer des lettres sous certains sièges de la salle, une chose qu’elle a l’habitude de faire pour montrer sa gratitude à ses fans.

Adele a vu de nombreux fans faire leur demande en mariage lors de sa tournée. Pendant son concert au Danemark, l’an dernier, deux hommes s’étaient fiancés, et la vedette avait même plaisanté en proposant de devenir leur mère porteuse pour les aider à fonder une famille.

«Est-ce que je ne devrais pas être votre mère porteuse si vous avez des enfants? J’adorerais avoir un enfant avec un Suédois», avait-elle lancé en plaisantant.

Un autre homme lors d’un de ses concerts à Londres a aussi demandé en mariage la mère de son enfant alors qu’Adele interprétait son morceau Make You Feel My Love, un titre dont ils avaient ensuite révélé qu'il était spécial pour eux. En appelant le couple à la rejoindre sur scène, elle avait dit à propos de leur geste romantique: «C’était l’une des plus belles choses auxquelles j’ai assisté durant l’un de mes concerts. Merci infiniment pour cela.»

Des fans ont aussi fait leur demande durant la tournée d’Adele en 2016 à Belfast, en Irlande, à Zurich, en Suisse, et à Barcelone, en Espagne.

Par ailleurs, la chanteuse elle-même a récemment confirmé son statut de femme mariée lors d’un concert à Brisbane, en Australie, au cours du mois, en révélant avoir secrètement épousé son compagnon de longue date et père de son fils Angelo, Simon Konecki.

Il avait été précédemment révélé que le couple s’était fiancé en octobre et marié à Los Angeles pendant les vacances de Noël.