La famille d'une victime songe à poursuivre la SQ et le MTQ

La famille d'un des deux hommes qui sont morts dans leur véhicule en pleine tempête à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud songe à entamer des poursuites.

Leurs proches croient que la Sûreté du Québec et le ministère des Transports ont été négligents. Ils accusent les autorités de ne pas avoir déployé tous les efforts pour les secourir.

Pierre Thibault 42 ans et Mickaël Fiset, 33 ans, sont décédés dans leur véhicule resté coincé dans la neige dans la nuit de mardi à mercredi. Même s'ils ont communiqué avec les policiers tard dans la soirée, ceux-ci ont été incapables de les retrouver avant le lendemain matin.

L'avocat de la famille Marc Bellemare avaient l'obligation de leur porter secours puisqu'ils se trouvaient sur une voie publique.

«Avec une gratte pour ouvrir le chemin parce que c'est un chemin public, ça relève de l'autorité du ministère des Transports. Après ça, s'il n'y a pas assez de motoneiges, allez en chercher d'autres, ou des véhicules qui sont susceptibles de circuler alors qu'il y a beaucoup de neige.»

«On n'est quand même pas dans le fond du bois, on est a une demi-heure de Québec où il y a beaucoup d'effectifs et de machinerie pour pouvoir retrouver le véhicule. À notre avis, ce n'est pas normal», ajoute Me Bellemare.

Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui a causé la mort des deux hommes. Les autorités ont toutefois confirmé que Pierre Thibault se trouvait à l'intérieur du véhicule dont une des fenêtres était baissée. Mickaël Fiset a quant à lui été retrouvé à l'extérieur.