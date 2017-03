Le comité permanent de la condition féminine fait 45 recommandations

Le comité permanent de la condition féminine vient de présenter 45 recommandations au gouvernement Trudeau dans l'espoir de venir en aide aux jeunes femmes victimes de violence.

Mais déjà pour certains, le rapport tombe à plat.

Les députés se sont attardés au harcèlement, à la cyberviolence et à la violence sexuelle sur les campus dont sont victimes les jeunes femmes et les filles.

Les statistiques sont en effet alarmantes. Pour prévenir et éliminer cette violence, les députés demandent des programmes de sensibilisation, des améliorations au système de police et de justice et un meilleur financement des organismes communautaires.

Cependant pour le Nouveau parti démocratique (NPD), le rapport comporte des lacunes importantes puisqu'il n'exige pas du gouvernement un financement stable et à long terme.

Par ailleurs, certaines recommandations relèvent de la compétence des provinces.

Le comité demande donc aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique de collaborer avec leur homologue des provinces pour contrer l'absence d'une stratégie nationale.