Le printemps arrive enfin

Moins d’une semaine après la «tempête du siècle», le printemps s'est pointé le bout du nez au Québec ce matin à 5 h 29, mais les températures froides et les averses de neige sont toujours au menu selon Environnement Canada.

Des maximums de 4 °C lundi et de 6 °C mardi sont annoncés, mais des journées plus froides sont prévues, mercredi et jeudi alors que des maximums respectifs de -7 °C et -1 °C sont annoncés.

Ceux qui pensaient pouvoir ranger leur pelle à neige devront se raviser alors qu’entre 5 et 10 centimètres de neige devraient tomber pour la fin de la semaine.