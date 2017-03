Procès Bertrand Charest : au tour de la défense

Après plus de deux semaines à écouter les 22 témoins de la Courone dans le procès de l’ex-entraîneur de ski alpin Bertrand Charest, le juge entendra ceux de la défense à compter du lundi 20 mars au Palais de justice de Saint-Jérôme.

Les avocats de Charest, Me Jack-Éric Salvant et Me Antonio Cabral ont déclaré la semaine dernière qu’il allait prendre la fin de semaine pour peaufiner leur stratégie et ne savaient pas encore si leur client allait se présenter à la barre.

«Nous n’avons pas autant de témoins que la poursuite, mais nous avons des témoins clés qui s’en viennent et qui vont venir étayer notre preuve», a fait savoir l’un des avocats de Charest, Me Jacky-Éric Salvant.

Le procès devrait se conclure à la fin de semaine alors que les plaidoiries finales des deux parties sont prévues.

Bertrand Charest fait face à 57 chefs d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur 12 jeunes skieuses, âgées de 12 à 19 ans, à l’égard desquelles il était en position d’autorité.