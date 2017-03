Aucune accusation contre la station CKAJ de Jonquière

L'enquête policière menée à la station radiophonique CKAJ de l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay, n'a pas permis de conclure qu'un geste criminel avait été commis.

TVA Nouvelles a appris que l'enquête amorcée en juin 2016, pour vérifier certaines irrégularités dans l'administration de la station, a été complétée et qu'aucune accusation ne sera déposée.

C'est la présidente du conseil d'administration qui avait signalé les irrégularités d'environ 20 000 $ à la police.

«Oui j'ai été déçu de voir que ça n'irait pas plus loi, a indiqué Marie-Josée Dallaire. Mais dans un sens, j'ai compris pourquoi. Le conseil d'administration en place au moment des faits avait laissé les pleins pouvoirs à l'employé visé.»

La situation de l'organisme communautaire demeure précaire et engendre de nombreux bouleversements.

Mme Dallaire a quitté son poste le 2 février dernier parce qu'elle ne partageait pas les valeurs des administrateurs élus en octobre dernier.

«On n'avait pas nécessairement la même vision des choses, a-t-elle expliqué. Normalement quand tu donnes à un organisme, tu donnes de bon coeur. Sauf qu'en dernier, c'était juste des batailles continuelles qui me demandaient beaucoup d'énergie.»

Parmi les autres changements, le poste de directeur général de la station a été aboli. Il sera remplacé par un coordonnateur aux ventes.

Cette décision aurait été prise en fonction d’une recommandation qui émane d'une étude réalisée par une firme recommandée par le ministère de la Culture et des Communications.

«La priorité pour augmenter les revenus de la station, c'est de restructurer les ventes et c'est ce que nous sommes en train de faire», a précisé le président et directeur par intérim, Robert Banford.

Les administrateurs attendent les résultats d'une autre étude pour déterminer le montant à investir pour réparer l'antenne.

Les résultats de l'exercice financier 2016 devraient être dévoilés sous peu en assemblée générale.

«On a confiance face à ce qui s'en vient et on ne lâchera pas. On va faire en sorte que CKAJ redevienne aussi fort que ça l'a été», a-t-il mentionné.