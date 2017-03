Augmentation de 4,4% au Québec en janvier

Les ventes au détail au Québec ont crû de 4,4% en janvier, comparativement au même mois l’an dernier, a indiqué mardi le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

S’appuyant sur les données dévoilées par Statistique Canada, le CQCD a observé une augmentation des ventes dans 14 des 20 segments ayant fait l’objet de statistiques.

Parmi ces segments figurent les ventes de matériaux de construction et fournitures de jardinage qui ont crû de 10,5%, les ventes de produits de santé et de soins personnels qui ont augmenté de 6%, ainsi que les ventes d’appareils électroniques et ménagers, dont l’augmentation a été de 5,2%.

Les données sont non désaisonnalisées, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été ajustées en fonction des effets des saisons.

«C’est une excellente nouvelle pour le secteur et nous sommes très optimistes pour le reste de l’année 2017», a souligné Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD.