Bob Dylan attendu à Montréal le 30 juin

Une autre légende de la musique a choisi de présenter un spectacle à Montréal cette année. Récipiendaire du prix Nobel de littérature, Bob Dylan foulera la scène du Centre Bell le 30 juin prochain.

Accompagné de son groupe, le célèbre auteur-compositeur-interprète aura l’occasion de livrer certaines de ses reprises de chansons américaines tirées du coffret «Triplicate», dont la sortie est prévue le 31 mars.

Ce ne sont par contre pas les propres succès de l’Américain - qui fêtera ses 76 ans en mai - qui manquent. On n’a qu’à penser aux populaires pièces «Like a Rolling Stone», «Mr. Tambourine Man» et «Blowin’ in the Wind».

Afin d’apprécier le retour du chanteur dans la métropole, il faudra être prêt à débourser entre 62,50 $ et 137,50 $ à compter de ce vendredi, à midi (evenko.ca), soit presque les mêmes montants que lors de son concert présenté au domicile du Canadien de Montréal en 2012.

Outre Montréal, Bob Dylan fera quelques arrêts au Canada en juin et juillet. Il se rendra notamment à Ottawa (29 juin) et Toronto (5 juillet) avant de poursuivre sa route dans l’ouest du pays.