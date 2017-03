Couillard blanchit déjà les ministres Coiteux et Lessard

Le premier ministre n’a pas attendu la fin de l’enquête indépendante pour déclarer que ses ministres Coiteux et Lessard ne sont pas responsables du cafouillage sur l’autoroute 13, la semaine dernière.

«Compte tenu du cours des évènements, je ne crois pas qu’aucun d’entre eux n’ait manqué à leurs responsabilités», a lancé Philippe Couillard mardi lors d’un point de presse à l’entrée du caucus libéral.

«Il faut regarder le sens commun, le gros bon sens. Ce qu’on voit se préciser, se confirmer, c’est que ni l'un ni l’autre des ministres n’ont été avertis de l’ampleur de la situation. Les Québécois voient bien où se situent les problèmes. On en saura plus long avec l’enquête de Florent Gagné», a ajouté M. Couillard.

Le personnel politique du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Transports n’est toutefois pas sorti du bois: le travail des chefs de cabinet, attachés politiques et attachés de presse sera évalué par l’ancien sous-ministre Gagné, qui a reçu le mandat d’enquêter sur le cafouillage qui a laissé plusieurs centaines d’automobilistes coincés toute une nuit sur l’autoroute 13 à Montréal la semaine dernière.

«Tout ça sera évalué précisément, c’est pour ça qu’on a demandé une personne extérieure pour faire le travail», a-t-il lancé.

«Responsabilité ministérielle»

En chambre, le chef de l’opposition Jean-François Lisée a affirmé que le ministre des Transports Laurent Lessard devrait démissionner en vertu du principe de la responsabilité ministérielle, puisqu’il est responsable des bourdes de ses fonctionnaires.

«Le PM s’est excusé devant la population pour la mauvaise gestion du fiasco de l’autoroute 13», a-t-il ajouté. M. Couillard a rétorqué que M. Lisée pouvait s’époumoner tant qu’il le souhaite, ses ministres resteraient en poste et continueraient à travailler «au mieux de leurs capacités».

De son côté, le chef caquiste François Legault a lui aussi attaqué la gestion du gouvernement Couillard dans ce dossier. Il estime que MM Lessard et Coiteux, même s’ils ont été mal informés par leurs fonctionnaires, auraient dû eux-mêmes demander des informations. «Déjà, dans l'après-midi de mardi, on voyait de nombreux carambolages en Estrie. On voyait des gens qui étaient pris dans leur auto. À ce moment-là, il me semble que quand on a un petit peu de leadership, on dit: “Je vais m'impliquer, là”», a-t-il lancé.