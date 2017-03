Couillard met l’accent sur le transport collectif

Le premier ministre Philippe Couillard a exposé ses attentes mardi en vue du budget fédéral qui sera dévoilé mercredi, avec le transport collectif au centre de ses doléances.

M. Couillard a ciblé trois projets pour lesquels il attend un appui financier d’Ottawa, soit le Réseau électrique métropolitain (REM), le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le Service rapide par bus (SRB) à Québec.

«On veut avoir des engagements précis et fermes du gouvernement fédéral sur la réalisation de ces projets», a affirmé M. Couillard lors d’une mêlée de presse.

«On s’attend à recevoir un signal très fort d’Ottawa (mercredi). Ça me semblerait vraiment très triste – et vraiment, je suis gentil dans mes propos – et ce serait même plus ou moins acceptable que le gouvernement fédéral ne soit pas présent dans les trois projets», a-t-il ajouté.

Philippe Couillard a toutefois refusé de chiffrer les promesses qu’il espère obtenir d’Ottawa dans le cadre de ces trois initiatives en transport collectif.

Le premier ministre tient également à obtenir des précisions sur la possibilité que la Banque des infrastructures du Canada installe son siège social à Montréal. Cette initiative fédérale a pour objectif d’offrir aux municipalités et aux provinces canadiennes un faible taux d’intérêt lors d’investissements en infrastructure.