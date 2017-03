Des réformes parlementaires à Ottawa décriées par l’opposition

Plus de session parlementaire le vendredi, vote électronique et présence du premier ministre à une seule période de questions par semaine; une proposition des libéraux pour réformer le fonctionnement de la Chambre des communes fait rager tous les partis de l’opposition.

Les libéraux en ont surpris plus d’un mardi en demandant au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), composé majoritairement d’élus du PLC, de commencer à tout de suite étudier la proposition du parti.

Ils ont également exigé que le comité termine son rapport et ses recommandations d’ici le mois de juin, un délai extrêmement court pour une tâche de cette ampleur.

«[Les libéraux] vont forcer l’adoption de tout ce qu’ils f***ing veulent» grâce à leur majorité, s’est insurgé le député conservateur Scott Reid avant de s’excuser de son langage. Il a fait cette déclaration pendant un flibustier de plusieurs heures devant le PROC dans une tentative échouée de faire reporter le début du débat à la prochaine réunion jeudi.

Parmi les nombreuses suggestions du gouvernement Trudeau, on propose d’éliminer les sessions parlementaires du vendredi (comme c’est déjà le cas au Québec), d’implanter le vote électronique et d’obliger le premier ministre à assister à seulement une période de questions par semaine.

Selon les libéraux, ces mesures permettraient d’améliorer la conciliation travail-famille des députés et rendraient le parlement plus transparent et efficace.

Forte opposition

Or, les partis de l’opposition accusent aussi le gouvernement de vouloir réduire leur influence au gouvernement et de rendre le premier ministre moins redevable à la population, notamment en imposant une limite de 10 minutes par intervention aux députés lors des travaux en comité.

«C'est le premier ministre libéral qui veut automatiquement limiter le débat sur tous les projets de loi du gouvernement, et c'est le premier ministre libéral qui dit qu'il n'a qu'à se présenter un jour par semaine pour répondre aux questions que les Canadiens ont pour lui», a lancé le député du NPD Nathan Cullen durant la période des questions mardi.

«Que le premier ministre se présente tous les jours pour répondre aux questions n'est pas un simple inconvénient, c'est un outil essentiel pour le tenir responsable devant tous les Canadiens. Comment le premier ministre peut-il justifier sa volonté de ne se présenter qu'une fois par semaine? Pourquoi tente-t-il de fuir ses responsabilités?», a martelé la chef du Parti conservateur, Rona Ambrose.

«Notre gouvernement est différent du gouvernement précédent [conservateur]. Nous avons un conseil des ministres extraordinaire. Ils sont aussi très capables de répondre directement de leurs propres actions et de leurs propres responsabilités», lui a répondu le premier ministre Trudeau.