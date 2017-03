Desjardins lance un programme de prévention pour les dégâts d'eau

Desjardins a annoncé la création d’un programme de prévention des dommages liés à l’eau en assurance habitation. Ce programme s’appelle Alerte.

En y adhérant, les clients qui ont une assurance habitation avec Desjardins Assurances ou La Personnelle recevront gratuitement un détecteur d’eau, de gel et d’humidité qui pourra être placé près d’une source potentielle de fuite d’eau (lave-vaisselle, machine à laver, chauffe-eau, etc.)

En cas de problème, le détecteur déclenchera une alerte sur le téléphone intelligent des clients pour leur permettre de réagir rapidement et de limiter les dommages à leur résidence.

L’adhésion au programme Alerte est volontaire et inclut un détecteur par habitation assurée.

Desjardins souligne que les dégâts d’eau représentent plus de 50 % des réclamations en assurance habitation.

«Gérer une réclamation pour un dégât d’eau est un stress dont on pourrait tous se passer. Selon la sévérité des dommages, pensons aux travaux, à la perte d’objets de valeur et de souvenirs irremplaçables ou même à un déménagement temporaire; un tel incident peut facilement bouleverser la vie de nos assurés. Avec Alerte, nous souhaitons leur faire bénéficier des avancements technologiques disponibles pour leur éviter de vivre cette situation autant que possible», a déclaré Alex Veilleux, vice-président, Innovations et Partenariats stratégiques chez Desjardins Groupe d’assurances générales.