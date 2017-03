EXCLUSIF | Moins d'argent contre l'exploitation sexuelle, déplore QS

En février 2016, le gouvernement s'était retrouvé sur la défensive après une dizaine de fugues au Centre jeunesse de Laval. Des jeunes filles se sont enfuies, dont certaines se sont retrouvées entre les mains des gangs de rue.

Après avoir réduit le financement en prévention, le ministre de la Sécurité publique avait mis en place le programme Prévention jeunesse: 3 millions de dollars sur cinq ans pour répondre à divers problèmes.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, est scandalisée. Sur les 600 000 dollars promis pour cette année, seulement 75 000 dollars auraient servi pour soutenir des projets sur le terrain en prévention d'exploitation sexuelle auprès des jeunes filles et des garçons. D'une vingtaine de projets financés à travers le Québec par le passé, seulement un a été retenu dans la région de Longueuil pour faire du travail de terrain auprès des jeunes, soutient Manon Massé.

«On les laisse aux vampires du crime organisé, c'est ça qui arrive quand on n'a pas de lieu de confiance de créé aux abords des centres jeunesse, des écoles, du métro, s'enflamme la députée de Québec solidaire. Les jeunes filles, les adolescentes et les adolescents sont abandonnés par le gouvernement libéral.»

Sexologue pour l'organisme L'Anonyme, Shanda Jolette s'active depuis plus d'un an pour obtenir du financement auprès du gouvernement. «C'est sûr qu'il n'y a plus de financement en prévention de l'exploitation sexuelle, des initiatives qui sont vraiment terrain n’ont pas été financées depuis plus d'un an, déplore la sexologue qui travaille dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier chaud de Montréal. Il y avait deux sexologues à temps plein qui allaient dans les écoles, les organismes communautaires, pour vraiment outiller les jeunes à faire face à ce phénomène, ces postes-là ont été abolis. On n'est pas en mesure de répondre à la demande puisqu'on n'a pas de financement pour le faire actuellement.»