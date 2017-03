Il aurait tué son ex-copine qui ne l’aimait plus

Un jeune homme accusé d’avoir étranglé à mort son ex-copine dans un motel aurait rapidement appelé le 911 pour dire qu’il avait «fait quelque chose et qu’il aurait la prison à vie».

«Il préférait s’expliquer aux policiers», a expliqué Me Geneviève Dagenais de la poursuite ce mardi, alors que s’ouvrait le procès de Jonathan Mahautière.

Le jeune homme maintenant âgé de 20 ans est accusé du meurtre au deuxième degré de Gabrielle Dufresne-Élie, une adolescente de 17 ans avec qui il avait été en couple pendant deux ans. Mais Mahautière «n’a pas accepté» leur séparation en 2014, a soutenu la poursuite.

«En juin, elle lui a expliqué poliment qu’elle n’avait plus de sentiments et qu’elle le laissait», a expliqué Me Dagenais.

Larmes

Le 7 juin 2014, l’adolescente aurait toutefois accepté de passer une journée avec son ex-petit ami. Mahautière aurait loué une chambre au motel Chablis, dans l’est de Montréal, et c’est là qu’il l’aurait tuée avant d’appeler le 911, selon la Couronne.

La mère de la victime, Marlène Dufresne, n’a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu’elle a raconté le moment où les policiers sont venus lui annoncer la triste nouvelle.

«Ils m’ont montré une photo et m’ont demandé si je reconnaissais ma fille, a-t-elle dit en réprimant ses sanglots. Je ne l’ai pas reconnue, on voyait juste son visage tout gonflé.»

Elle a décrit Mahautière comme un garçon très poli, mais qui a changé d’attitude vers la fin de la relation avec la victime. La femme avait même offert d’aider le jeune, qui avait accepté, a ajouté Mme Dufresne.

Le procès présidé par le juge Pierre Labrie se poursuit toute la semaine, au palais de justice de Montréal. Mahautière est défendu par les avocats Marie-Hélène Giroux et Clemente Monterosso.