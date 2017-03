La superbe villa d’Ellen DeGeneres est à vendre!

L’animatrice de télévision américaine Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi ont mis en vente leur superbe villa pour la modique somme de 45 millions de dollars américains.

Le célèbre architecte Wallace Frost a construit cette luxueuse résidence de 10 000 pieds carrés, en 1934, fortement inspiré par un voyage en Italie.

Acquise par l’animatrice et sa femme en 2012 pour 26,5 millions de dollars américains, le couple espère désormais obtenir 45 millions US pour la villa, située à Montecito, près de Santa Barbara, en Californie.

La résidence, aux allures des villas italiennes du 17e siècle, comporte six chambres, six salles de bain complètes, deux salles d’eau, neuf foyers, une salle d’entraînement, une salle médias et de nombreuses bibliothèques.

«La maison est toujours surprenante. Elle se dévoile à vous d’une nouvelle façon tous les jours», a dit Ellen DeGeneres en entrevue avec le magazine «People».

«La villa n’est pas trop précieuse ou parfaite. C’est une maison qui est à la fois spacieuse et confortable», a ajouté Mme DeGeneres.

«On dirait que la maison a été construite à même le paysage. On sent son côté ancien, comme si elle avait été là pour toujours. C’est comme si cette colline n’avait jamais existé sans la maison», a précisé l’animatrice.

«C’est une maison qui honore la nature et j’aime ça», a conclu l’Américaine.

Si la visite de l’intérieur de la villa ne vous satisfait toujours pas, le terrain de 17 acres avec une vue superbe sur le Pacifique et les montagnes environnantes saura combler vos attentes.

Un court de tennis, une piscine, des fontaines et une maison pour les invités ajoutent au charme de cette superbe résidence.

Visitez le site de Sotheby’s pour plus de détails.