La «Trilogie du Futur»: plonger dans l’avenir au théâtre

D’un référendum sous menace d’attentat à la souffleuse en 2022 au clonage de Premières Nations en 2035, en passant par un grand remaniement de l’identité québécoise par nul autre que Clotaire Rapaille en 2045: Guillaume Tremblay et Olivier Morin tracent un portrait décalé et bouffon du Québec de demain avec leur «Trilogie du Futur», présentée dès le 28 mars au Théâtre des Écuries.

Les comédiens et dramaturges Guillaume Tremblay et Olivier Morin prennent un malin plaisir à s’improviser devins avec leur compagnie Le Théâtre du Futur. Les trois premières œuvres de la jeune compagnie abordent les 50 prochaines années de notre histoire, et seront présentées en un condensé de 5 heures, un événement théâtral rare.

Avec «L’Assassinat du Président», Guillaume Tremblay et Olivier Morin racontent comment Gilles Duceppe finit par mener le Québec à la souveraineté en 2021. Dans «Épopée Nord», se déroulant en 2035, les Premières Nations se clonent, utilisant les profits de Jean Leloup à la SOCAN. Le clou du spectacle demeure «Clotaire Rapaille: L’Opéra-rock», alors que le gourou du marketing, connu pour son scandale à la ville de Québec en 2010, vient définir l’identité québécoise en 2045.

Plus qu’un simple exercice de style, ce regard porté vers le futur est leur manière de scruter la société actuelle. «C’est une façon de voir qui on est aujourd’hui, en spéculant à partir du chemin qu’on est en train d’emprunter comme société», explique Olivier Morin, qu’on a notamment vu dans «Série noire» et «Tom à la ferme».

Exploration sonore et identitaire

Les deux hommes de théâtre se sont alliés avec le multi-instrumentiste Jean-Philippe Fréchette, alias Navet Confit, afin d’habiller leurs trois pièces d’une ambiance chaleureuse.

Les trois propositions, crées individuellement, s’allient pourtant en une œuvre qui émule presque une symphonie et témoignent du souci qu’ont les trois artistes pour le son.

«"L’Assassinat" est bâti comme un radio-théâtre des années 1950. "Épopée nord" est un spectacle complètement acoustique, mais festif, et on finit ensuite avec un show complètement démesuré», note Guillaume Tremblay.

Avec plusieurs prédictions avérées en poche, comme l’avènement de Justin Trudeau ou un éventuel attentat contre un leader souverainiste, que nous réserve l’avenir selon les deux artistes? «On n’a pas encore eu la crucifixion de Gabriel Nadeau-Dubois au sommet du Mont-Royal avec Christian Bégin. On verra bien pendant le Printemps érable 2», s’avance en riant Guillaume Tremblay.

La Trilogie du Futur sera présentée du 28 mars au 8 avril au Théâtre des Écuries, avec quatre soirs de représentation condensée de 5 heures. Il sera également possible de voir chaque pièce individuellement.