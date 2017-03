L'auteur d'un article critiqué du magazine «Maclean’s» s’excuse

Le professeur de McGill qui a écrit un article dans le magazine «Maclean’s» qui accusait le Québec d’être une société «presque pathologiquement aliéné» s’est excusé d’avoir «insulté» les Québécois et regrette d’avoir publié sa chronique.

Dans un billet publié sur Facebook moins de 24 heures après avoir écrit sa chronique, Andrew Potter, directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, a tenu à rétracter ses propos tenus dans le magazine canadien qui ont suscité les foudres des politiciens autant à Québec qu’à Ottawa.

«Le premier devoir d'un auteur politique est de refléter sa communauté sur elle-même. Bien évidemment, j'ai failli. Quand les gens que vous suivez et respectez vous disent qu'ils ne reconnaissent pas leur société dans votre description, cela signale un échec de l'empathie et l'imagination, et il est temps de prendre un peu de recul», a écrit celui qui a déjà dirigé le quotidien anglophone the «Ottawa Citizen».

Rappelons que dans une chronique lapidaire sur le Québec, M. Potter a émis l’hypothèse que le cafouillage sur l’autoroute 13 durant la tempête de neige la semaine passée était causé par un «malaise social».

«Comparativement au reste du pays, le Québec est une société presque pathologiquement aliénée et qui est peu confiante envers les autres, qui certains éléments de capital social élémentaires que les autres Canadiens tiennent pour acquis», a-t-il écrit.

Il a ensuite critiqué les policiers pour le port des pantalons de «clown» et a accusé tous les restaurants de la province de faire de l’évasion fiscale en offrant «deux factures»: une sans taxes si tu payes comptant, et une autre si tu payes par carte.

Cette chronique a rapidement été critiquée de toutes parts dès mardi matin.

Le premier ministre du Québec a déclaré que c’était «un texte de très mauvaise qualité», tandis que le chef de la CAQ y est allé plus fort en qualifiant le texte de «torchon».