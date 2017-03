Le Collège Reine-Marie met en place une cellule de crise

Le Collège Reine-Marie, dont l’équipe de soccer de deuxième secondaire a été agressée par des joueuses de la polyvalente Calixa-Lavallée, a mis en place une cellule de crise à la suite de cette bagarre qui a éclaté, lundi soir.

«Hier en fin de journée, les joueuses de notre équipe de soccer de 2e secondaire ont été agressées physiquement par des élèves et des spectateurs de la polyvalente Calixa-Lavallée, écrit le directeur général de l’école privée montréalaise, Marc Tremblay. Notre entraîneur, qui est venu à la rescousse de sa joueuse, a lui aussi été victime de violence gratuite. Nous avons aujourd’hui mis en place une petite cellule de crise afin de veiller sur les élèves impliqués de près ou de loin, ainsi que sur notre entraîneur.»

Les joueuses de Calixa-Lavallée auraient attendu leurs adversaires, les joueuses du Collège Reine-Marie, dans une cage d’escalier, à l’issue du match. Plusieurs adolescentes étaient sur place lorsque l’échange de coups a commencé entre deux jeunes femmes.

M. Tremblay, qui qualifie cet événement d’«inacceptable», assure que les gestes répréhensibles seront «sanctionnés». Il promet également de réviser les procédures de l’école «pour assurer la sécurité» des élèves lors des futures activités en dehors de l’établissement.

«Je prends le temps de vous écrire pour vous informer également qu’une vidéo de l’agression circule sur le web, poursuit le directeur général. On y voit clairement que nos élèves et notre entraîneur n’y sont pour rien et qu’ils sont victimes de violence.»

Marc Tremblay dit constater que certains des élèves du Collège Reine-Marie «sont actifs» sur les médias sociaux et qu’ils «attisent le sentiment de vengeance». Il incite donc les parents «porter une attention particulière» au comportement de leur enfant en réaction à cet événement.

«Nous ne désirons pas que la situation dégénère, soutient-il. La dernière chose dont nous avons besoin actuellement est une escalade de comportements inadéquats. Laisser les autorités gérer la situation est la seule chose à faire.»