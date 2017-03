Le suspect fait face à six chefs d'accusation

L’homme qui serait à l’origine du délit de fuite mortel survenu lundi après-midi à Saint-Georges de Beauce a comparu mardi midi pour faire face à des accusations de délit de fuite mortel.

Michel Bélanger-Morin, 24 ans, est arrivé vers 11 h au palais de justice de Saint-Joseph, vêtu d’un manteau à capuchon rouge. Ce dernier a ensuite été accusé de six chefs d’accusation de délit de fuite mortel, négligence criminelle et conduite dangereuse.

Steve Poulin / Agence QMI Michel Bélanger-Morin, suspect

Parmi les six chefs d’accusation, trois ont un lien avec la mort de la victime et les trois autres ont un lien avec la conjointe du défunt, également impliquée dans la collision.

Bélanger-Morin restera pour le moment détenu pendant les procédures.

Selon le procureur de la Couronne Nicolas Champoux, l’alcool ne serait pas en cause dans ce dossier. L’accusé, impassible et lucide, a longuement regardé dans la salle pendant la courte procédure. Il reviendra en cour le 23 mars prochain.

Accident volontaire?

La tragédie s’est produite vers 13 h, lundi, sur la 127e Rue, à Saint-Georges. La victime, Gabriel St-Laurent, 52 ans, marchait avec sa conjointe lorsqu’une voiture l’a percuté de plein fouet avant de quitter les lieux en vitesse.

Le conducteur du véhicule a ensuite été repéré par les policiers de la Sûreté du Québec ,une quarantaine de minutes plus tard, à Sainte-Aurélie, à plus de 30 kilomètres de l’impact. Le suspect s’est alors enfui à pied dans un sentier de motoneige et a été arrêté 200 mètres plus loin.