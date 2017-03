L’entrepreneur entend se faire dédommager pour les travaux

L’entrepreneur Broccoloni entend se faire dédommager pour la ruelle qu'il vient de construire au centre-ville et qui s’est affaissée mardi en raison d’un bris d’aqueduc.

Cette fuite sur une conduite de huit pouces sous le boulevard René-Lévesque Ouest a causé l’affaissement sur quatre pieds de diamètre de cette ruelle de la rue Drummond, près du Centre Bell, entre l’avenue des Canadiens-de-Montréal et le boulevard René-Lévesque Ouest, aux environs de 7h, mardi.

La ruelle a été construite par Broccolini et venait tout juste d’être complétée en novembre dernier, mais l’entrepreneur ne compte pas payer pour la réparation. «Sûrement pas», a assuré Jean Langlois, responsable des communications de Broccolini.

Il ne sait pas toutefois si c’est l’entrepreneur ou la Ville, responsable de l’aqueduc qui s’est fissuré, qui réalisera les réparations. Il précise que les assureurs se sont rendus sur les lieux pour constater les dommages et qu’ils doivent discuter de la question.

L’affaissement s’est produit entre les édifices le Roccabella et le nouveau complexe à condos vitrés L'Avenue, propriété également de Broccolini. La ruelle est située au-dessus du stationnement souterrain de cinq étages appartenant aux locataires de L’Avenue.

L’affaissement n’a pas causé de dommage au stationnement sous-terrain ni au complexe L’Avenue, a assuré M. Langlois, ajoutant qu’il y a seulement un refoulement d’eau à certains endroits, mais rien qui affecte la structure.

Questionné sur l’événement, mardi, le maire de Montréal n’a pas voulu confirmer si le bris d’aqueduc était la responsabilité de la Ville. «Quand on va le savoir, on va le sortir», a répondu Denis Coderre, mentionnant qu’il y avait une enquête sur l’événement.

Il a simplement rappelé l’investissement annoncé l’an dernier de plus de 6 millions $ entre 2017 et 2019 pour la réhabilitation des infrastructures de voirie, d’aqueducs et d’égouts.

Les premiers locataires du complexe de 50 étages L’Avenue ont emménagé il y a deux semaines. Ils sont pour le moment une vingtaine de propriétaires résidentiels dans cet immeuble comprenant 300 unités de condos, en plus de l’espace à bureaux WeWork, un Provigo et un Starbuck.

La rue Drummond a été fermée entre l'avenue des Canadiens-de-Montréal et le boulevard René-Lévesque Ouest après l’affaissement. Deux voies ont également été fermées à la circulation du côté sud du boulevard René-Lévesque Ouest.