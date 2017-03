Les dégâts sont plus importants à la Cathédrale de Rimouski

Le dégât d'eau survenu lundi à la Cathédrale de Rimouski a provoqué des dommages beaucoup plus importants que prévu, ce qui force le propriétaire de l'édifice, la Fabrique Saint-Germain, à prendre des mesures exceptionnelles.

La décision de mettre hors-service tout le système de gicleur a été prise mardi matin. Le bris pourrait avoir trop de conséquences.

Le système qui date de 1949 coûterait également trop cher à remplacer. «Advenant le cas qu’il y ait un incendie, il n’y aura plus de système, mais les assureurs vont être avisés, a expliqué le président de la Fabrique, Normand Lavoie. On n’a pas le choix. Remplacer le système c’est entre 500 000 $ et peut-être même un million.»

Autrement, la Fabrique Saint-Germain a confirmé que d’ici l’été, elle n’aura plus les fonds nécessaires pour entretenir au minimum la Cathédrale. Il en coûte actuellement 12 000 $ par mois, sans compter toutes les réparations d'urgence qui peuvent devenir nécessaires à tout moment. Des décisions cruciales devront être prises rapidement.

Même si la Fabrique possède et entretient la Cathédrale, c'est l'archevêque de Rimouski, Mgr Denis Grondin, qui aura le dernier mot. «Monseigneur est au courant de l’échéancier que nous avons, il est au courant depuis le mois de décembre», a ajouté Normand Lavoie.

La Fabrique a aussi pris la décision de ne plus assurer les biens matériels à l'intérieur de la Cathédrale, comme l'orgue Casavant qui date des années 1920. Cette dernière est tellement en mauvais état qu'il faudrait investir entre 300 000 $ et 400 000 $ pour la réparer.