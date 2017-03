Les automobilistes restent coincés dans des embouteillages plus longtemps et sur un plus long trajet parce que 200 000 voitures de plus circulent sur l’île et autour de Montréal depuis cinq ans.

De 2011 à 2016, le nombre de véhicules a bondi de 7 % dans les régions de Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides et Lanaudière, selon les immatriculations fournies par la SAAQ, qui montrent que le parc automobile ne cesse d’augmenter.

