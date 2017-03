Nouvelle manifestation contre le projet Optilab

Une autre manifestation s’est tenue mardi midi au centre-ville de Rimouski contre l'implantation du projet Optilab du ministre Gaétan Barrette.

Les membres du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski (SEECR) se sont joints à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux qui est à l’origine de ce mouvement.

Depuis l’annonce de cette réforme pour l'optimisation des laboratoires médicaux, plusieurs régions comme la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent s’inquiètent des effets négatifs de cette implantation. On craint les pertes d’emplois et les pertes d’expertises qui retarderont le résultat diagnostique.

Certains laboratoires régionaux seront dépouillés et d’autres seront surchargés.

C’est le cas du laboratoire du Centre Hospitalier régional de Rimouski qui risque de voir une augmentation importante du volume des analyses, ce qui aura comme conséquence d’engorger encore plus le système.

Les enseignants du Cégep de Rimouski tenaient à manifester et à donner leur appui, puisque ce sont eux qui formeront les futurs techniciens en laboratoire qui devront travailler dans le projet Optilab qui sera lancé le 1er avril.

«Le 1er avril, c’est quand même la semaine prochaine, il est peut-être un peu tard pour faire changer d’idée le ministre, mais on espère au moins sensibiliser la population aux effets négatifs que va avoir cette réforme. ÇA va toucher l’ensemble de citoyens», a affirmé le coordonnateur du Comité de coordination syndicale du SEECR, Benoît Collette.