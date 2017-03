Processus judiciaire difficile pour une victime

Agressée sexuellement par un membre de son entourage de l’âge de sept à neuf ans, Marie, âgée d’une quarantaine d’années, doit maintenant faire face à son présumé agresseur, Joao Viveiros, dans un procès qui s’éternise.

Habitant désormais dans une autre province canadienne, Marie doit prendre l’avion pour venir à Montréal où le processus judiciaire se poursuit actuellement.

Bien que ses déplacements soient payés, elle regrette que ceux de son conjoint, qui l’épaule dans cette épreuve, ne le soient pas.

«J’ai vraiment besoin de lui, il est venu avec moi, il m’a accompagnée et on a déboursé de nos poches le billet d’avion et ils ne veulent rien savoir de rembourser son billet, ils nous répondent que le Québec n’a pas les moyens de payer ça, mais ils ont les moyens d’attendre à la dernière minute pour acheter les billets qui coûtent le double du prix quand ils sont bookés à la dernière minute», déplore Marie.

Changement de plaidoyer

Alors qu’elle s’apprêtait à témoigner au procès hier, Viveiros, qui avait déjà plaidé coupable, a décidé de changer son plaidoyer et de plaider non coupable.

«Intérieurement, j’ai très, très mal réagi, c’est vraiment difficile et j’ai eu le sentiment qu’il veut maintenant passer pour une victime», lance-t-elle.

D’autres victimes?

Même si le processus demeure très difficile émotionnellement, Marie dit ne pas regretter d’avoir dénoncé Joao Viveiros, mais craint qu’il y ait d’autres victimes.

«Je ne regrette pas d’avoir porté plainte, mais j’avoue que c’est vraiment difficile de tenir le coup (...) j’ai le sentiment qu’il pourrait y en avoir d’autres», conclut Marie.