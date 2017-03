Propos dans le «Macleans’s»: Bernard Drainville «plante» Luc Lavoie

Les échanges étaient vifs, mardi, lors de l’émission «La Joute», sur les ondes de LCN, lorsque les chroniqueurs politiques ont discuté de l’article paru dans le magazine anglophone «Maclean’s».

Après le cafouillage sur l’autoroute 13 pendant la tempête de neige, le professeur de McGill Andrew Potter a écrit dans le magazine que le Québec était une société «presque pathologiquement aliénée», caractérisée par son manque de confiance entre ses citoyens et «déficiente dans plusieurs des formes les plus élémentaires de capital social que les autres Canadiens tiennent pour acquis».

Moins de 24 heures après avoir écrit sa chronique, Andrew Potter, directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, s’est excusé sur sa page Facebook.

«Je n’aime pas l’article. Mais, j’ai trouvé qu’il avait manqué de ''guts'' en allant s’excuser. De temps en temps, brasser le pommier ça fait du bien», a lancé Luc Lavoie.

«Le monsieur a regardé ce qui s’est passé sur l’autoroute 13 et ne s’est pas dit que c’était la faute d’un État qui n’a pas pris ses responsabilités et qui n’a pas été efficace. Non, c’est de la faute des Québécois qui sont ''pathologiquement aliénés''», a soutenu Bernard Drainville au sujet de l’article écrit par un «monsieur de McGill payé par nos taxes et nos impôts».

«Ce que ça démontre, c’est que c’est devenu socialement acceptable d’afficher publiquement son mépris et dire que tous les Québécois sont pareils. Si les Québécois disaient cela sur une autre communauté, on les lapiderait avec beaucoup d’enthousiasme», a plaidé le chroniqueur Bernard Drainville.

«Graines de mauvaises herbes»

Pour se moquer de l’attitude de son collègue, le chroniqueur Bernard Drainville a décidé de «planter» Luc Lavoie.

Drainville a fait faire de la «graine de mauvaises herbes», faisant référence à une blague que l’ancien politicien avait faite aux journalistes, à qui il offrait de «le planter», avec des graines de sapin baumier à son effigie.

«Il faut s’en méfier, c’est une plante rampante, invasive et vénéneuse. Elle pousse en orgueil. Difficile de s’en débarrasser. Manipuler avec soin, car elle se répand à tout vent. Cette plante tenace et originale date de la fondation du Dominion du Canada. Date de péremption inconnue», peut-on lire sur le sachet de graines de mauvaises herbes qu’a offert Bernard Drainville à Luc Lavoie.

«J’ajouterais que si ligne humiliation existait, je l’appellerais tout de suite», a conclu Luc Lavoie, amusé par la blague de son collègue.

Voyez l'extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.