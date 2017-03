Recherché pour avoir tué son beau-fils de 7 ans

La police régionale de Niagara Falls tentait toujours de retrouver un homme de St. Catharines, en Ontario, pour le meurtre de son beau-fils de sept ans.

Justin Kuijer, 43 ans, est soupçonné d’avoir tué le petit Nathan, le fils de Whitney Dumas, au domicile de cette dernière à St. Catharines, jeudi matin.

Lorsqu’elle s’est présentée chez elle, Kuijer était là, avec ses valises, prêt à partir. Madame Dumas lui aurait proposé d’entrer à l’intérieur pour discuter de la garde des trois enfants.

Il a plutôt demandé les clés de la camionnette pour aller prendre un café. C’est ensuite que Mme Dumas est entrée chez elle et qu’elle a découvert son fils, Nathan, grièvement blessé.

Le garçon a été transporté à l’hôpital où, il a succombé à ses blessures deux jours plus tard.

Faisant l’objet d’un mandat de recherche pancanadien, le présumé meurtrier serait également impliqué dans une attaque au couteau survenue dans une succursale RBC de St. Catharines.

Une femme a été poignardée. Après avoir été dans un état critique, elle était présentement dans un état stable selon la Police régionale de Niagara.

Kuijer aurait pris la fuite au volant d’une camionnette Pontiac Montana 2009 grise dont le numéro de la plaque d’immatriculation ontarienne est BYTE392.

La police demande à quiconque détenant des informations permettant de mettre la main sur Kuijer de composer le 911. Il est considéré comme armé et dangereux.

Kuijer, un homme blanc, aurait les cheveux foncés et courts et porterait une barbe courte. Au moment de sa fuite, il portait une toque noire, un manteau en cuir brun, des pantalons noirs, des bottes et un chandail à capuchon orange.