Bon bilan des sauvetages en forêt dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est

Les motoneigistes et les amateurs de VTT qui circulent en forêt sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est sont mieux couverts qu'ailleurs dans la région. Les pompiers d'Alma interviennent en forêt depuis 2006, à même leurs budgets d'opération, sans aucune subvention.

La demande est venue des clubs de motoneigistes locaux qui souhaitaient un meilleur accès aux services d'urgence dans les sentiers.

«C'était l'offre de services 24/7. Ça devenait difficile parce que c'était des gens qui étaient bénévoles. On n'avait pas suffisamment de bénévoles pour assurer le service», explique le directeur du Service des incendies d'Alma Bernard Dallaire.

À partir de 2006, le service des incendies d'Alma, qui couvre toute la MRC et une partie de la réserve faunique des Laurentides, a commencé à s'équiper pour pouvoir intervenir en forêt.

«Motoneiges, VTT, traineaux d'évacuation, les équipements nécessaires pour faire de l'immobilisation. Avec la participation des ambulanciers et des policiers», précise M. Dallaire.

11 ans plus tard, près de 80 interventions ont été réalisées, ce qui prouve la viabilité d'un tel service. En plus, cette nouvelle responsabilité a été remplie sans subvention.

«Au fil des ans, on a planifié nos offres de services, planifié aussi le type d'équipements qu'on voulait prendre, et on a aussi amélioré nos équipements au fil du temps», souligne Bernard Dallaire.

Les pompiers ont même amorcé des discussions avec la MRC de la Jacques-Cartier pour intervenir sur une partie de son territoire. Pourraient-ils faire de même pour celle du Fjord-du- Saguenay?

«On peut amorcer des discussions. Mais vous savez que la distance est aussi importante. Ça peut être une option, mais je ne pense pas que ce soit une option optimale», conclut M. Dallaire.

La MRC Fjord du Saguenay entend se pencher sur ce dossier en 2018.