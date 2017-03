Un avocat poursuit l’épouse de Mohammad Shafia pour se faire payer

L’avocat ayant défendu Tooba Mohammad Yahya, l’épouse de Mohammad Shafia, lors du procès pour le meurtre de ses filles, poursuit désormais sa cliente pour se faire rembourser plus de 100 000 $ en honoraires, a rapporté le «Kingston Whig-Standard».

David Crowe a défendu Mme Yahya à partir de la moitié de 2009 jusqu’au début de 2012. Elle avait été condamnée, en compagnie de son mari et de leur fils Hamed, pour les meurtres de ses trois filles – Zainab, Sahar et Geeti – et de la première femme de Mohammad Shafia, Rona Amir Mohammad. Elles avaient été retrouvées noyées dans une voiture dans le canal Rideau, en Ontario.

En cour lundi à Kingston, David Crowe a expliqué avoir facturé 450 $ par heure pour représenter Tooba Mohammad Yahya. Or, au fil du temps, il aurait baissé son tarif jusqu’à 350 $ de l’heure, alors qu’il éprouvait des difficultés à se faire payer.

Il poursuit maintenant son ex-cliente au civil pour récupérer plus de 100 000 $ en honoraires impayés.

Tooba Mohammad Yahya ne s’est pas présentée en cour pour offrir sa version des faits, lundi, puisque Service correctionnel Canada aurait refusé de payer son transport et qu’elle n’aurait pas les moyens d’en défrayer le coût.

D’autres avocats impliqués dans le procès Shafia doivent se faire entendre cette semaine, tandis que le principal intéressé devrait donner sa version des faits d’ici la fin de la semaine.