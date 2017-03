Un homme de 35 ans manque à l'appel

Le service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a demandé l’aide du public, lundi, afin de retracer un homme de 35 ans qui est porté disparu depuis le 15 mars dernier.

Frédéric Vigneault a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue Saint-Benoît. La famille a des raisons de craindre pour sa sécurité s’il ne reçoit pas l’aide nécessaire à son état.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans bleu, un manteau gris et une tuque grise. Frédéric Vigneault mesure 1,62 mètre (5 pi 3 po) et pèse 73 kg (160 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns et porte un tatouage tribal au bras droit.

Le SPVQ demande à quiconque qui aperçoit cet homme de composer le 911 ou de téléphoner de façon confidentielle au 1 888 641-AGIR (2447).