Un iPhone 7 rouge disponible dès vendredi au Canada

Le géant informatique Apple a dévoilé un iPhone 7 rouge, mardi matin, pour souligner les 10 ans de son partenariat avec RED, un organisme qui lutte contre le Sida.

Dès vendredi, les utilisateurs pourront le commander sur le site d’Apple.

Une version de base sera offerte à partir de 1029$ et de 1179$ pour la version 7 Plus.

Apple proposera aussi une nouvelle tablette qui sera vendue à un prix jamais vu.

Baptisée seulement «iPad», cette tablette de 9,7 pouces sera offerte au prix de 450 $. Elle remplacera le iPad Air 2.

Cependant, ce «iPad» est un plus épais et plus lourd que l’ancienne génération. De plus l’écran n’est pas laminé et n’a pas de revêtement antireflet.

Il sera disponible en trois couleurs: soit argent, or et gris.

Les modèles Wi-Fi ont été annoncés à 459 $US pour la version 32Go avec le Wi-Fi et le modèle cellulaire.