Accusés après le kidnapping d'un jeune homme à Beauport

Un homme dans la vingtaine a été enlevé samedi dernier dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, puis retrouvé quelques heures plus tard dans une résidence de Pont-Rouge.

L'homme aurait subi des blessures sérieuses, mais sa vie n'est pas menacée.

Selon la Sûreté du Québec, trois personnes ont été arrêtées et ont comparu lundi au palais de justice de Québec.

Raphaël Tremblay, 19 ans, Dave Martin, 19 ans et Alexandra Demadeque, 25 ans, font face à des accusations d'enlèvement et de séquestration. Des accusations de menaces de mort et de voies de fait ont également été déposées contre l'un ou l'autre des suspects.

Le trio demeure détenu pour le moment. Les circonstances entourant cet événement restent à éclaircir. Règlement de compte ou triangle amoureux, la police n'a pas avancé aucune hypothèse.