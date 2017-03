Une deuxième chance de vivre après une greffe

Un policier du SPVM arrive dans un hôpital de Montréal. Sa mission: récupérer un précieux colis contenant les poumons d'un donneur d'organes décédé et le ramener le plus rapidement possible dans un autre hôpital de la métropole.

Pour cette opération spéciale, ce policier travaille bénévolement. Il fait partie d'une équipe de 140 agents de la police de Montréal qui donnent de leur temps pour assurer le transport d'organes entre centres hospitaliers. Ils sont intervenus plus de 400 fois en 2016.

Ce sont 11 services de police au Québec qui font la même chose. Ils font partie de l'Association canadienne des dons d'organes créée en 1983.

Sprint pour sauver des vies

Quelques minutes plus tard, il complète son trajet à l'Hôpital Notre-Dame. La glacière contenant les poumons du donneur décédé est transportée directement en salle d'opération par le chirurgien qui est allé faire le prélèvement.

Chaque fois, c'est un véritable sprint pour sauver des vies grâce aux dons d'organes. Cette nuit-là, après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle, nous avons le privilège d'assister à une transplantation pulmonaire.

«L'opération durera environ quatre heures», nous dit un des deux chirurgiens transplanteurs, le Dr Nicolas Noiseux.

Les poumons du donneur sont d'excellente qualité. Ils sont presque de la même grosseur que ceux du receveur. Comme ils se doit, les groupes sanguins sont compatibles.

Sur la table d'opération se trouve un homme de 67 ans que nous ne connaissons pas encore. Il a été placé sur une liste d'attente depuis un an et demi. Sans cette greffe, il n'avait plus que pour quelques jours à vivre.

«C'est le poumon que nous avons enlevé chez le receveur, nous montre le docteur Noiseux. Il est dur. C'est l'oeuvre de la fibrose pulmonaire.»

Une fois dans le corps du receveur et gonflés, les nouveaux poumons en santé doubleront de volume.

Tout peut arriver lors de l'intervention. Dans 15% des cas, il y a des hémorragies. Un appareil de circulation du sang extracorporelle doit alors être utilisé pour préserver le coeur et les poumons. Une perfusionniste, Dominique Bouchard, spécialiste de cet appareil, est constamment présente lors de l'opération.

L'intervention se déroule très bien. L'appareil n'est pas utilisé.

Tout à coup, nous ressentons beaucoup de fébrilité. Le moment est presque magique. Les poumons du donneur vont tous les deux continuer à vivre dans la cage thoracique du receveur.

«On peut expandre le poumon gauche svp, dit le Dr Pasquale Ferraro à son équipe. Le poumon reprend vie. La greffe est terminée. Le patient va être transporté aux soins intensifs. Il faut demeurer vigilant. Il peut y avoir des complications majeures dès les premières heures, précise le Dr Ferraro.»

Depuis 20 ans ils ont effectué plus de 600 greffes de poumons.

Ils ont d'abord complété leur journée de travail avant de se porter au secours de ce malade durant presque toute la nuit. Les transplantations s'effectuent le plus souvent la nuit à cause de la disponibilité des salles d'opération. Le Dr Ferraro dormira seulement quelques heures avant de reprendre le travail en matinée.

«Il n'y a jamais de greffe facile dit le Dr Ferraro. C'est un travail d'équipe.»

Une deuxième chance à la vie

Deux semaines après la greffe, quand les risques postopératoires sont disparus, il nous invite à rencontrer l'homme de 67 ans qui a reçu de nouveaux poumons.

Marc Gagné a passé seulement 4 jours aux soins intensifs avant d'être transféré à l'unité des greffés de l'Hôpital Notre-Dame.

«Vous souvenez-vous quand vous vous êtes réveillé? Oui, dit-il en souriant, je me suis dit je suis en vie et je respirais mieux déjà.»

Sa maladie, la fibrose pulmonaire, a été diagnostiquée il y a 5 ans. Le résident de Waterloo en Estrie a longtemps travaillé sur des fermes.

«C'est une maladie causée par la poussière du foin.»

Quelques semaines avant la greffe, sa capacité pulmonaire était de seulement 13%. «Je n'avais pas peur parce que je savais qu'ils me sauveraient la vie.»

D'autres, moins chanceux, attendent toujours de nouveaux poumons.

«Actuellement dans nos lits des soins intensifs de l'Hôpital Notre-Dame, nous avons 2 patients dans une situation critique. S'ils ne reçoivent pas une transplantation pulmonaire, ils vont mourir, déplore le Dr Dominique Lafrance, intensiviste au CHUM.

Plus de 70 personnes attendent une greffe de poumons au Québec.

Le docteur Lafrance et ses collègues font tout ce qui est humainement possible de faire pour sauver des vies.

Respirer à nouveau

Il y a quelques mois, il a fait face à un nouveau défi avec ses confrères.

Comment garder en vie une jeune femme de 19 ans, Aurély Marceau, jusqu'à ce qu'un donneur soit trouvé?

Aurély, originaire de Québec, est atteinte de fibrose kystique.

«Déjà à 3 ans, Aurély me disait qu'elle ne voulait pas avoir la fibrose "pystique"... elle allait mourir, se souvient sa mère, Hélène Tremblay.»

Depuis l'adolescence sa situation se détériore. Au début du mois de mai 2016, elle est admise aux soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Quelques jours plus tard, elle est intubée et placée sous ventilation assistée.

«J'étais à bout de souffle. Je n'avais jamais été aussi pire que ça», raconte Aurély.

«À partir de là, ma fille a été placée dans le coma. Tu n'y crois pas», ajoute sa mère.

«Elle s'est détériorée dans les 24 heures qui ont suivi, nous confie le Dr Antoine Delage, pneumologue et intensiviste à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Si on perdait ses reins, on ne pouvait plus la greffer. J'avais discuté avec Dr Ferraro de la possibilité d'utiliser un appareil de circulation extracorporelle.»

La capacité pulmonaire d'Aurély était alors de moins de 20%.

Il y a 46 perfusionnistes au Québec. Ce sont eux, qui font fonctionner ces appareils. Ils les utilisent surtout en salle d'opération lors d'une intervention à coeur ouvert, ou encore pour aider des patients après une chirurgie. Mais au Québec, la machine n'avait jamais servi à un patient en attente d'une greffe. Avant les améliorations médicales et technologiques, cela aurait été pratiquement impossible. Les nouveaux appareils sont plus performants et beaucoup plus petits.

Aurély est demeurée plus de deux semaines aux soins intensifs à Québec et a été branchée durant 11 jours à l'appareil qui devait être surveillé en permanence par des perfusionnistes comme Yves Lamarre qui se relayaient à son chevet toutes les 12 heures.

«Des fois ça nécessitait qu'on l'endorme pour ne pas qu'elle souffre, dit-il.»

Le 24 mai 2016, ses médecins ont jugé elle était suffisamment forte pour être transférée en ambulance de Québec à Montréal même s'il n'y avait pas encore de donneur. Elle devait se rapprocher de l'Hôpital Notre-Dame, le seul endroit au Québec où sont effectuées les greffes de poumons.

Un arc-en-ciel est alors apparu dans le ciel de Québec. La tante d'Aurély, Sonya Tremblay, y a vu un signe encourageant. Pendant son transfert, un donneur a été trouvé.

«Je reçois un appel, n'oubliera jamais le Dr Pasquale Ferraro. J'avais un donneur. Un miracle venait de se produire.»

Aurély a été transportée en salle d'opération où de nouveaux poumons l'attendaient. Tout s'est bien déroulé.

«Le lendemain matin, elle voulait enlever son tube,elle pleurait, dit sa mère les yeux pleins d'eau.»

«J'ai pris une grande respiration, savoure Aurély. Je n'avais jamais aussi bien respiré de toute ma vie.»

Trois semaines plus tard, elle quittait l'Hôpital Notre-Dame.

«J'ai les poumons de quelqu'un d'autre qui respire en moi! On est deux!»

Elle a dû être hospitalisée à quelques reprises durant les derniers mois en raison de différents problèmes reliés à sa greffe et est suivie de près par l'équipe du Dr Charles Poirier de l'unité des greffés du CHUM.

En 2016 51 greffes de poumons ont été effectuées au CHUM.

«Je ne trouve pas de mots pour remercier la famille de celui ou celle qui m'a redonné la vie, répète souvent la jeune femme, sans reprendre son souffle.»