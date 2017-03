15 nouveaux emplois à Saint-Adelphe

La relance de l'usine d'ossature de bois de Saint-Adelphe, en février 2015, s’est avérée être un succès. Le carnet de commandes de Structure Robko se remplit à vue d'œil, au point où l’entreprise doit pourvoir quinze nouveaux postes.

En relançant l'usine, Développement Robko, une entreprise de Québec, espérait fabriquer des ossatures de bois pour ses propres projets domiciliaires. Or, la demande s'est avérée plus forte que prévu.

«Quand les gens ont appris que l'entreprise était relancée, avec une nouvelle administration, le téléphone s'est mis à sonner», a expliqué le copropriétaire de l'entreprise, Ralph Koehler.

Depuis sa relance, 500 000 $ ont été investis pour l'achat de deux camions de livraison.

L'entreprise a amorcé ses opérations avec 25 employés. Comme prévu, leur nombre a doublé dans la première année.

Le directeur de l'usine, Frédéric Lapointe, cherche des gens qui ont le goût de travailler. «Nous cherchons des gens motivés. Le niveau de scolarité importe moins. On veut des gens qui se présenteront au travail tous les jours.»

Des salaires variant entre 14 et 16 $ de l’heure et une stabilité d’emploi avec 40 heures par semaine, c'est de plus en plus rare dans le secteur de Mékinac. Le maire de Saint-Adelphe, Paul Labranche est conscient de sa chance. «Quinze emplois dans une petite municipalité comme la nôtre, c'est comme 150 emplois dans une ville comme Trois-Rivières», a-t-il comparé.

L’usine ne pourra accueillir plus de 65 employés sur un seul quart de travail. Par contre, si le carnet de commandes continu à se remplir, la compagnie envisage à moyen terme d'ajouter un quart de travail de soir, ce qui créerait encore de nouveaux emplois.