Amende lors de funérailles: les contrôleurs routiers mis en demeure

Les deux contrôleurs routiers qui ont interrompu des funérailles à Saint-Thomas-Dydime, au Lac-Saint-Jean, pour remettre une contravention au conducteur d’un corbillard, ont été mis en demeure par la famille du défunt pour 25 000 $.

La mise en demeure est également adressée à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Rappelons que le 3 mars dernier, les deux patrouilleurs ont remis un constat d’infraction de 300 $ pour les phares illégaux installés sur le véhicule, et ce, en pleine cérémonie funéraire.

La somme de 25 000 $ est réclamée aux deux fonctionnaires à titre de dommages-intérêts et dommages exemplaires pour atteinte à l'intégrité des droits prévus dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

«Il y a des choses dans la vie que tu peux recommencer, mais ça, on ne peut pas, a souligné le beau-fils du défunt, Alexandre Perron. Ça va toujours rester. On voit le gros camion blanc à côté du corbillard, deux personnes à bord, qui n'en sont pas à leur première journée, qui tiennent à donner une contravention et qui vont même jusqu'à attendre dans la porte de l'église.»

«On considère qu'ils ont abusé de ce droit-là qu'ils avaient d'intervenir parce qu'ils ont manqué un peu de discernement. Ils n'ont pas usé de leur discrétion», a ajouté l'avocat de la famille, Me Pierre Hébert.

La SAAQ a maintenant dix jours pour décider si elle règle cette histoire à l’amiable avec la famille. Si ce n'est pas le cas, une poursuite sera intentée.

«Il ne faut plus que ça arrive, que ce soit dans un décès, dans un mariage, peu importe, a lancé Alexandre Perron. Il y a un moment pour faire chaque chose. Si la loi doit être appliquée, c'est correct, mais pas à ce moment-là.»

Par ailleurs, deux plaintes en déontologie ont également été déposées contre les deux patrouilleurs.

La SAAQ n'a pas voulu commenter cette affaire.