Des témoins ont vu un homme armé d'un long couteau

Un homme armé d'un couteau aurait poignardé un policier lors d'un incident qualifié de «terroriste» devant le parlement de Westminster à Londres.

Plusieurs témoins interrogés par les médias britanniques ont vu un homme franchir les grilles d'entrée du parlement en courant et en brandissant un couteau.

D'autres témoins ont vu deux personnes étendues par terre devant le Parlement, en plein coeur de Londres.

«Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s'est mis à courir et que nous avons vu un homme d'une quarantaine d'années portant un couteau d'environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l'homme en sang par terre», a raconté Jayne Wilkinson à l'agence britannique Press Association.

«J'ai clairement entendu des coups de feu. J'ai vu tomber quelqu'un habillé de noir. Je pense que c'était un policier», a déclaré un employé du Parlement à l'AFP.

La personne, qui n'a pas voulu donner son identité, a dit avoir vu la scène depuis son bureau.

Les télévisions britanniques ont par ailleurs diffusé des images d'une voiture emboutie sur les barrières latérales de sécurité du pont de Westminster juste devant le parlement et Big Ben.

Les images montraient au moins deux personnes allongées par terre et soignées sur le pont, fermé à la circulation.