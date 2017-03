Green Day fait lever le plafond du Centre Bell

Jeux de lumière, explosions, effets pyrotechniques, lance-flammes, jets d'eau; Green Day n'a pas ménagé ses efforts pour impressionner les nombreux fans venus les voir au Centre Bell, mercredi soir.

Après une longue introduction sur, entre autres, «Bohemian Rhapsody» de Queen, accompagné d'un gros lapin rose dansant sur scène, Green Day a débarque avec le tonitruant «Know Your Enemy». Le ton de la soirée était donné et le rythme n'a jamais faibli.

Visiblement en forme, le groupe californien, composé du chanteur et guitariste Billie Joe Armstrong, du bassiste Mike Dirnt et du batteur Tré Cool, a d’abord enchaîné les titres de leur dernier album, «Revolution Radio».

À trois reprises, Billie Joe Armstrong a fait monter un fan sur scène pour un refrain avec lui. Un geste immensément apprécié par les trois chanceux et fortement applaudi par le reste du Centre Bell rempli à pleine capacité. Un des choristes d'un soir a même fini en se jetant littéralement dans la foule sous les encouragements du groupe. D’ailleurs, même si les membres du Green Day accusent la mi-quarantaine, on dirait que leurs fans rajeunissent à chaque tournée.

Avec le soutien du guitariste Jason Freese et de Jeff Matika, qui les accompagnent depuis longtemps, et celui de la nouvelle recrue Jason White, Green Day propose un concert tout en décibels. Les succès s’enchaînent et la voix de Billie Joe Armstrong assure le show à pleine puissance.

Sur la chanson «Holiday», le chanteur a ironisé sur la politique en parlant de Trump et en dénonçant la xénophobie rampante. Drapeau québécois sur les épaules, il a crié haut et fort: «Pas de racisme, pas de sexisme, pas d’homophobie, pas de Donald Trump». Un mantra qu’il distille depuis le début de cette tournée et qui est inscrit sur des tee-shirts en vente au kiosque des produits dérivés. Il en a rajouté un peu plus tard en insultant copieusement le nouveau président américain.

Le public, totalement sous le charme, répondait quasiment aussi fort que la musique à toutes les incantations d'Armstrong, qui a multiplié les remerciements en français.

À la moitié de la soirée, Green Day a accéléré le tempo avec une succession de succès comme «Hitchin’A Ride», «When I Come Around», «Waiting», «Scattered» et «Minority». À l'occasion, ils se permettaient même des reprises comme «Johnny B. Goode» en hommage à Chuck Berry, récemment décédé, «Satisfaction» des Rolling Stone ou encore «Hey Jude» des Beatles.

En début de soirée, le groupe Against Me!, emmené par Laura Jane Grace, a rapidement réchauffé les oreilles du public avec son punk-rock qui sonne comme une tonne de briques.

Green Day et Against Me! poursuivent leur tournée, ce jeudi 23 mars, au Centre Vidéotron de Québec.