Jour de budget à Ottawa

Le ministre des Finances Bill Morneau déposera, mercredi, le budget fédéral 2017 à la Chambre des communes.

«Je présenterai les prochaines étapes de notre plan pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort qui y accéder, avait-il déclaré au début du mois. Notre budget va créer des emplois et améliorer le sort de nos communautés.»

M. Morneau déposera son plan d’action économique dans un contexte de forte turbulence avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Ce dernier a promis de renégocier l’ALÉNA, d’abaisser les impôts des entreprises et de mettre en place des mesures protectionnistes, qui ont toutes le potentiel de perturber l’économie canadienne.

De nombreux économistes avaient d’ailleurs souligné que M. Morneau aurait avantage à se doter d’un «coussin Trump» de quelques milliards de dollars dans son prochain budget pour parer à l’incertitude que fait planer le nouveau président américain sur les relations commerciales canado-américaines.

Les attentes de Couillard

Philippe Couillard s’attend à des engagements financiers pour le Service rapide par bus (SRB), le Réseau électrique métropolitain (REM) et le prolongement de la ligne bleue du métro.

«On veut avoir des engagements précis et fermes du gouvernement fédéral sur la réalisation de ces projets», a affirmé M. Couillard mardi matin lors d’une mêlée de presse.

«Ça me semblerait vraiment très triste - et vraiment, je suis gentil dans mes propos - et ce serait même plus ou moins acceptable que le gouvernement fédéral ne soit pas présent dans les trois projets», a-t-il ajouté.

Le premier ministre tient également à obtenir des précisions sur la possibilité que la Banque des infrastructures du Canada installe son siège social à Montréal. Cette initiative fédérale a pour objectif d’offrir aux municipalités et aux provinces canadiennes un faible taux d’intérêt lors d’investissements en infrastructure.

Les craintes de l’opposition

Aux Communes, lundi, les partis d’opposition ont plutôt soulevé leurs préoccupations et critiques face à ce deuxième budget attendu du gouvernement de Justin Trudeau.

«Le gouvernement va déposer son budget et les gens sont inquiets», a lancé le député conservateur Gérard Deltell.

L’opposition craint notamment que le gouvernement annonce la privatisation des grands aéroports au pays pour générer de nouveaux revenus dans les coffres de l’État. Les libéraux ont d’ailleurs commandé une étude sur la question à la firme Crédit Suisse.

«On est rendu à vouloir vendre les aéroports. C'est comme si une famille vendait son frigo et son poêle pour payer la carte de crédit. Ça n'a pas d'allure», a lancé le député conservateur Denis Lebel.

«La privatisation des aéroports, ce n'est pas un fin détail. Cela va augmenter les frais pour les passagers des lignes aériennes partout au Canada», a renchéri le chef sortant du NPD, Thomas Mulcair.