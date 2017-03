Le plus important tournoi de hockey midget au Québec pourrait déménager à Saguenay

Le plus gros tournoi de hockey midget du Québec et l'un des plus importants au Canada pourrait avoir lieu à Saguenay l'an prochain.

Les Élites de Jonquière soumettront leur candidature dans quelques jours pour obtenir la présentation du Challenge CCM Midget AAA pendant quatre ans, de 2018 à 2021.

L'événement regrouperait les 15 formations Midget AAA du Québec, plus celles des Maritimes et une équipe d'Allemagne au moins pour l'édition de 2018.

Le Challenge est le lieu de rassemblement d'environ 200 dépisteurs du junior majeur, mais aussi de la Ligue nationale de hockey et des agents de joueurs professionnels venus scruter la prochaine génération.

Les Élites déposeront à la Ligue Midget AAA leur candidature d'ici la fin du mois. Quatre autres équipes tenteront aussi d'obtenir la présentation du tournoi, qui dure une semaine. L'organisation sélectionnée sera connue en septembre.

Si le Challenge est confié aux Élites jusqu'en 2021, les matchs seraient joués sur les deux glaces de l'aréna Jean-Claude Tremblay à La Baie.

C'est une exigence d'avoir deux patinoires situées au même endroit pour être choisi.