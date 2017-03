Nicola Ciccone revisite Brel, Sardou et Ferrat

Afin de souligner ses 20 ans de carrière, Nicola Ciccone a choisi d’interpréter certaines des plus grandes chansons de la francophonie. Il en a enregistré 12 qu’il a couchées sur «Les immortelles», son plus récent album lancé mercredi, au Balcon, à Montréal.

Celui qui chante depuis longtemps l’amour a décidé de reprendre de célèbres pièces telles que «Ne me quitte pas», «Je vais t’aimer» et «C’est beau la vie», respectivement popularisées par Jacques Brel, Michel Sardou et Jean Ferrat.

Dario Ayala / Agence QMI

Il a aussi tenu à poser sa voix sur «L’essentiel» écrite par Charles Aznavour et «On fait tous du show-business» née de la plume de Luc Plamondon.

L’album «Les immortelles», le onzième de la carrière de Nicola Ciccone, sera offert en magasin et en ligne vendredi. Il succède à «Esprit libre», un disque de chansons originales proposé l’an dernier.