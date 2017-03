Nombreuses sorties de route dans le grand Montréal

La prudence est de mise sur les routes, mercredi matin, alors que plusieurs sorties de routes ont été observées un peu partout sur le réseau routier du grand Montréal.

Avec le retour du froid et les bourrasques de neige, la glace noire s’est invitée sur les routes rendant les conditions routières difficiles.

À Montréal, un accident impliquant quatre à cinq véhicules, sur Décarie Sud au début du tunnel Notre-Dame-de-Grâce, a été rapporté par Québec 511.

Joyce Kemp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), rappelle l’importance d’adapter sa conduite, de ralentir et de garder une bonne distance avec le véhicule qui les précède. «Il est aussi important de prendre le temps de bien déneiger et déglacer sa voiture afin de bien voir et d’être bien vu», a-t-elle indiqué.

En Montérégie et sur la Rive-Nord, on dénombre des dizaines de sorties de route, notamment sur la 20 dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Personne n’aurait été gravement blessé, il s’agirait principalement de dommages matériels, selon Joyce Kemp porte-parole la SQ.