Soirée mouvementée à Val-du-Lac

La soirée de mardi a été mouvementée au centre jeunesse Val-du-Lac de Sherbrooke. Des policiers ont dû intervenir vers 22 heures 30 sur la rue Blanchette.

Des adolescents, qui sont déjà en détention, ont commencé à provoquer les responsables de l'établissement.

Selon Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke, les six jeunes âgés de 16 et 17 ans étaient agressifs et défiaient quiconque tentait de les calmer.

À l'arrivée des policiers, ils ont résisté à leur arrestation. Ils feront face à des accusations d'attroupement illégal, de harcèlement et de menaces et voies de fait sur des policiers.