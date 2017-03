Un bénéfice net de près de 3 milliards pour Hydro-Québec

Hydro-Québec a dégagé un bénéfice net de 2,861 milliards $ en 2016, a annoncé mercredi le président-directeur général de la société d’État, Éric Martel.

Hydro-Québec a annoncé que c’est le volume record d’exportations de 32,6 TWh qui a permis de maintenir le bénéfice net à un niveau élevé, et ce, «dans un contexte marqué par une baisse des prix sur les marchés de l’énergie et par un retour à des températures près des normales sur le marché du Québec».

Si le bénéfice de 2,861 milliards $ est en baisse comparativement à 3,147 milliards $ en 2015, il s’agit toutefois de la quatrième plus grosse année en profitabilité de la société d’État, a souligné le PDG.

«Hydro-Québec a su tirer son épingle du jeu dans un contexte de baisse des prix de l’énergie et malgré des températures douces», a expliqué M. Martel, soulignant qu’il ne pensait pas atteindre ces résultats à cause des conditions du marché.

«Nous sommes fiers de cette performance qui nous permet de contribuer à hauteur de 4 milliards $ aux revenus du gouvernement du Québec. Nous en sommes d’autant plus satisfaits que nous réalisons ce tour de force en conservant les tarifs les plus bas de l’Amérique du Nord pour nos clients résidentiels et que la satisfaction générale de notre clientèle a atteint 91 % en 2016, comparativement à 82 % en 2015.»