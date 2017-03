Un journaliste ontarien perd sa cause en appel

Le journaliste Ben Makuch, de «Vice News» devra remettre à la Gendarmerie royale du Canada une partie de sa correspondance avec une source, a statué mercredi la Cour d’appel de l’Ontario.

Dans un précédent jugement, la Cour supérieure de l’Ontario avait ordonné que le journaliste remette des informations obtenues en 2014 de Farah Shirdon suspecté d’être un combattant du groupe armé État islamique.

L'organisme Canadian Journalists for Free Expression a condamné la décision, estimant qu’elle établit un précédent dangereux pour la protection des sources journalistiques et menace l'intégrité du journalisme au Canada.

«Si les journalistes ne peuvent protéger leurs sources, l'information qu'ils fournissent se tarira, laissant les Canadiens mal informés et la démocratie appauvrie», a déclaré le directeur général, Tom Henheffer.

Tout commence en février 2015 lorsque la GRC a présenté au journaliste une ordonnance l’obligeant à transférer toutes les communications entre lui et sa source, Farah Shirdon, qui a ensuite été inculpée in absentia pour Terrorisme.

«Shirdon, qui a vécu à Calgary et qui aurait quitté le Canada en mars 2014 pour rejoindre ISIS, faisait l'objet d'enquêtes pour plusieurs infractions liées au terrorisme. Il a ensuite été inculpé de six infractions, mais il restait en liberté», peut-on lire dans le document de cours.

Réagissant à la décision, la direction de média a assuré qu’elle allait se tourner vers la Cour suprême.

«VICE Media se prépare à tout faire ce qu'il faut pour soutenir et défendre notre journaliste, et notre ami, Ben Makuch. Ses enquêtes sur le monde complexe du cyber-terrorisme et de la sécurité numérique sont plus importantes que jamais», a déclaré mercredi le président de VICE Canada, Ryan Archibald, dans un communiqué.