Une jeune femme de 22 ans assassinée, son ex arrêté

L’homme de 22 ans soupçonné d’avoir tué son ex-conjointe mercredi à Mont-Saint-Hilaire avait mis deux vidéos en ligne quelques heures avant le drame dans lesquels il disait lui souhaiter «tout le malheur du monde».

Anthony Pratte aurait décidé d’assassiner Daphné Boudreault, 22 ans, parce qu’il s’était rendu compte qu’elle l’avait trompé avec «au moins deux gars, peut-être trois». L'assassin présumé et la jeune femme, récemment séparés, avaient formé un couple pendant deux ans.

Mais au cours des derniers jours, la relation entre eux se serait détériorée au point où la victime aurait demandé du temps pour aller réfléchir.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Une personne a été retrouvée très gravement blessée au 422, rue Forest, à Mont-Saint-Hilaire, le mercredi 22 mars 2017.

Dans ses vidéos publiées sur son compte Facebook, Pratte admet qu’il a profité de cette pause pour pirater la ligne téléphonique et le compte Facebook de sa copine pour avoir accès à ses messages privés.

C’est à ce moment qu’il aurait découvert le pot aux roses.

«Tu vas sûrement brailler en disant que ce n’est pas vrai», rage le jeune homme dans sa vidéo.

«J’essaie juste de te montrer mon amour, de me battre pour la femme que j’aime», poursuit-il.

Colérique

Tantôt enragé contre son ex, tantôt abattu, le suspect semble balancer entre haine et amour à l’égard de la jeune femme, avec qui il n’était plus en couple depuis quelques heures à peine.

«J’espère que tu vas revenir d’ici une semaine... Mais lorsque je vais me tanner, tu ne reviendras plus jamais dans ma crisse de vie», lance-t-il à un certain moment dans l’une de ses vidéos.

Se décrivant lui-même comme une personne colérique, Anthony Pratte affirme le plus sérieusement du monde que l’amour de sa vie aurait dû tout lui avouer au sujet de ses aventures extraconjugales.

«J’ai tellement travaillé sur moi et sur mon contrôle [...]. Je t’aurais repris demain matin si tu t’étais excusée», affirme celui qui avoue lui-même avoir été infidèle dans les débuts de leur relation.

«J’ai mis ma carrière de côté pour aller faire de l’aide humanitaire avec la femme que j’aime. Mais tu t’en es câlissé et t’as préféré aller me jouer dans le dos. Je suis plus que dégoûté. Je te trouve dégueulasse de m’avoir fait ça.»

La conclusion de l’une de ses vidéos est à glacer le sang: «Je te souhaite tout le malheur du monde, je souhaite que tu ne sois jamais heureuse», laisse-t-il tomber.

Daphné Boudreault a été retrouvée sans vie durant l’heure du midi dans le logement du sous-sol d’un immeuble résidentiel situé sur la rue Forest.

La police n’a pas révélé la façon dont elle a été tuée.

Anthony Pratte a été arrêté peu de temps après le meurtre. Il a été transporté au poste de police, où il devait être interrogé au cours de la soirée.