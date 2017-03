Une première politique alimentaire pour Rimouski

Rimouski a lancé officiellement ce matin la première politique alimentaire de son histoire. La Ville souhaite ainsi démontrer son engagement clair pour les saines habitudes de vie. Rimouski devient la première ville du Bas-St-Laurent à se doter d'une telle politique. Elle emboîte ainsi le pas à d’autres villes, comme Montréal, Sherbrooke et Gatineau.

La ville améliorera ainsi son offre alimentaire dans les casse-croûtes et les machines distributrices entre autres. Au Colisée Financière Sun Life, lors des tournois de sport mineur et de grandes fêtes publiques, on portera une attention particulière à offrir des aliments sains.

De l’affichage et de la sensibilisation seront aussi mis de l’avant pour faire la promotion des saines habitudes de vie. La ville souhaite rendre la bonne nourriture accessible à bon coût, et favoriser les achats locaux.

«On mise beaucoup sur l’information, la sensibilisation à la population, la sensibilisation à une saine alimentation, et évidemment offrir des aliments en conséquence. Tout en maintenant les aliments traditionnels que les gens peuvent évidemment continuer de manger», explique le maire Marc Parent.

«Il y a eu des actions radicales qui ont été posées au niveau du Québec, pour lesquelles les autorités ont été obligées de reculer parce que le milieu ne les appropriait pas. Il y a eu beaucoup de plaintes. Il faut donc y aller graduellement. On ne change pas des habitudes de société dans une courte période», soutient Guy Dionne, du Service des loisirs de la ville.

L'initiative de Rimouski est saluée par la Direction de la santé publique du Bas-St-Laurent. Tout en reconnaissant que la consommation de hot-dogs et de poutine est très associée aux grands événements, la Direction de la santé publique croit que l’on peut inciter les Rimouskois à mieux s’alimenter. «Il y a des gains à faire. Quand on regarde la proportion de gens du Bas-Saint-Laurent qui mangent des fruits et des légumes, c’est un peu moins élevé qu’ailleurs au Québec. Les gens le savent, mais peut-être que l’accès n’est pas aussi facile. On s’est obligés de se dire qu’intuitivement, le goût du sel, du sucre et du gras suscite des plaisirs. Personne ne va le nier. Parc contre, on est capables de découvrir d’autres plaisirs alimentaires, mais encore faut-il avoir une offre», affirme le Docteur Sylvain Leduc.