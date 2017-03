Victoire pour des parents d’enfants handicapés

Des parents de jeunes enfants lourdement handicapés de la Montérégie pourront finalement obtenir un crédit d'impôt pour frais de garde.

Revenu Québec a revu sur sa décision après la publication d'un reportage à TVA le 4 mars dernier. Des parents s'étaient vu refuser un remboursement parce que le Centre Petite Échelle de Longueuil offre du répit et de la stimulation à des jeunes autistes entre autres. Il y a une éducatrice spécialisée pour chaque enfant ce qui n'est pas conforme au modèle des CPE où les éducatrices ont chacune la responsabilité d'un groupe d'enfants.

Sans ce remboursement pour des dépenses variant entre 5 et 7000 dollars par année, plusieurs des 70 familles risquaient de ne plus avoir recours aux services de cet organisme à but non lucratif qui existe depuis une vingtaine d'années.

Les familles ont fait pression sur les députés de la Montérégie en plus de faire parvenir une lettre à la ministre Lucie Charlebois le 14 décembre dernier et à Revenu Québec le 10 février.

Il aura fallu le reportage de TVA pour que le porte-parole de Revenu Québec, Stéphane Dion, nous écrive que la direction du Centre Petite Échelle serait contactée.

«...Soyez assuré que nous allons faire le maximum pour répondre aux besoins des parents concernés tout en respectant les politiques fiscales en vigueur, écrivait-il dans un courriel qui nous était adressé le 4 mars dernier.»

Dans une lettre envoyée il y a quelques jours à la directrice générale du centre, Isabelle Julien, Revenu Québec écrit que la dépense des parents:

«... Vise d'abord et avant tout la surveillance et la sécurité des enfants dans un contexte récréatif adapté à une clientèle aux besoins particuliers. Par conséquent, les frais payés au Centre peuvent se qualifier de ‘’frais de garde d'enfants’’.»