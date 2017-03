YMCA: un an de sursis pour des personnes dans le besoin

Des personnes vulnérables profiteront des services offerts par le YMCA du Complexe Guy-Favreau, à Montréal, pour encore au moins un an, ce qui leur offre un sursis pour tenter de trouver des services similaires ailleurs.

«Ça fait plus de 20 ans qu’on vient ici chaque semaine faire de l’aquaforme, a lancé Jocelyne Richard, présidente de l’Association des sports pour aveugles de Montréal (ASAM). C’est comme chez nous.»

Mme Richard appréhendait la fermeture du centre sportif, craignant de devoir déménager les activités de son association dans un endroit plus cher, moins bien desservi par le transport en commun, et surtout, mal adapté aux besoins des personnes non voyantes.

Pour les membres de son association, le centre sportif est devenu, au fil des années, un lieu de rassemblement et d’épanouissement.

«Nous connaissons les locaux du YMCA comme le fond de notre poche, c’est sécuritaire et le personnel est très dévoué», a affirmé Jocelyne Richard.

Les membres de l’ASAM peuvent voyager en métro jusqu’au YMCA sans problème, puisqu’un passage sous-terrain relie la station de métro Place-d’Armes au Complexe Guy-Favreau. Les prix du centre sont également abordables, en comparaison avec les autres centres sportifs.

«Nous faisons aussi de l’"aquaspinning" au centre sportif de l’UQAM une fois par semaine et c’est plus que le double du prix du YMCA, a précisé Mme Richard. Le "Y" du Complexe Guy-Favreau est vraiment le seul endroit qui nous offre l’accessibilité, la sécurité et un prix décent pour notre communauté.»

Plus qu’un centre sportif

«Une des missions principales du YMCA est de créer une cohésion dans la communauté», a expliqué Emanuel Joncas, travailleur de rue pour le YMCA et initiateur du projet Dialogue, qui permet à des hommes et des femmes qui vivent ou vivaient avec un problème d’itinérance de venir s’entraîner et échanger avec le personnel du centre, trois après-midi par semaine.

Selon M. Joncas, le YMCA du Complexe Guy-Favreau est devenu une plaque tournante, où les gens ont accès à une multitude de services qui les sortent de leur isolement. «Ça devient une expérience de citoyenneté et d’échanges de venir au "Y", autant pour les gars et les filles de qui je m’occupe que pour les personnes non voyantes ou les membres de la communauté chinoise.»

Le YMCA du Complexe Guy-Favreau, qui devait fermer ses portes à la fin du mois de mai, a obtenu un sursis d’un an grâce à un accord avec le ministère des Services publics et Approvisionnement Canada.